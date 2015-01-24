Баннер 468 Х 60

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Завершен26 заявок244 просмотра

Для сайта http://avtology.com нужно сделать Баннер размер 468 Х 60 вес до 40 кб.

Пишите стоимость и ссылку на примеры Ваших работ, а также срок исполнения.

11 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все хорошо
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

Pow_design
Евгений 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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