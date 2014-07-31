Редизайн логотипа сайта + баннеры

Здравствуйте.

Требуется сделать редизайн логотипа сайта.

Файл оригинал прикрепил к заданию.

Требуется учесть, что:

- надо изменить в логотипе зону домена сайта с net на ru

- изменить слоган сайта на: "Все развлечения под одной крышей!"

- общий стиль и цвет можно не изменять, а использовать стиль и цветовую гамму из оригинального файла (прикрепил).

Требуется файл логотипа в формате gif для установки на сайт, а так же сделать вариант логотипа сайта, но не для установки на сайт, а для размещения его в печатных изданиях и предоставить его в форматах gif, eps, ai.

Далее требуется сделать баннеры для сайта размеров:

468х60

600х90

120х600

600х300

Баннеры могут быть анимированными в формате gif, но обязательно иметь версию без анимации в формате gif или JPG.

Направление сайта: юмор, приколы, развлечения.

Адрес сайта: http://www.izbyshki.ru/