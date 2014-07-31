Требуется разработать банер для сайта размером 670 х 377 px. Тематика - промышленная электроника. срок готовности - 27.07 предоплата - до 50%. Требование: умение работать со сложными задачами, ...
Редизайн логотипа сайта + баннеры
Здравствуйте.
Требуется сделать редизайн логотипа сайта.
Файл оригинал прикрепил к заданию.
Требуется учесть, что:
- надо изменить в логотипе зону домена сайта с net на ru
- изменить слоган сайта на: "Все развлечения под одной крышей!"
- общий стиль и цвет можно не изменять, а использовать стиль и цветовую гамму из оригинального файла (прикрепил).
Требуется файл логотипа в формате gif для установки на сайт, а так же сделать вариант логотипа сайта, но не для установки на сайт, а для размещения его в печатных изданиях и предоставить его в форматах gif, eps, ai.
Далее требуется сделать баннеры для сайта размеров:
468х60
600х90
120х600
600х300
Баннеры могут быть анимированными в формате gif, но обязательно иметь версию без анимации в формате gif или JPG.
Направление сайта: юмор, приколы, развлечения.
Адрес сайта: http://www.izbyshki.ru/
Выбранный исполнитель
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