Редизайн логотипа сайта + баннеры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок199 просмотров

Здравствуйте.

Требуется сделать редизайн логотипа сайта.

Файл оригинал прикрепил к заданию.

Требуется учесть, что:

- надо изменить в логотипе зону домена сайта с net на ru

- изменить слоган сайта на: "Все развлечения под одной крышей!"

- общий стиль и цвет можно не изменять, а использовать стиль и цветовую гамму из оригинального файла (прикрепил).

Требуется файл логотипа в формате gif для установки на сайт, а так же сделать вариант логотипа сайта, но не для установки на сайт, а для размещения его в печатных изданиях и предоставить его в форматах gif, eps, ai.

Далее требуется сделать баннеры для сайта размеров:

468х60

600х90

120х600

600х300

Баннеры могут быть анимированными в формате gif, но обязательно иметь версию без анимации в формате gif или JPG.

Направление сайта: юмор, приколы, развлечения.

Адрес сайта: http://www.izbyshki.ru/

11 лет назад
filmfree
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$85
3 дня
Очень рад, что выбрал исполнителем проекта именно Виктора. Не имея чёткого технического задания, Виктор ответственно взялся за работу: терпеливо и внимательно изучив мои требования и пожелания в приватной переписке, выполнил всё быстро, качественно и в срок. Весьма приятный человек в общении и грамотный специалист, как говорится - "мастер своего дела"! Виктор, спасибо за проделанную работу!
Всё супер , Дмитрий отличный заказчик. На все вопросы отвечал оперативно, что замечательно сказалось на сроках, не смотря на большую разницу во времени. Оплата своевременно =) +5

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад

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