Нарисовать аватарку для группы ВК

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Завершен26 заявок295 просмотров

Необходимо нарисовать аватарку для группы ВК.

Предоставлю пример аватарки.

11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Все сделано как надо и в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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