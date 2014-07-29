Добрый день. Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru потребуется делать 1) Оформить КП 2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ...
Нарисовать аватарку для группы ВК
Необходимо нарисовать аватарку для группы ВК.
Предоставлю пример аватарки.
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