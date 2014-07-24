Требуется нарисовать баннер

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Завершен28 заявок228 просмотров

Хочу не дорогой баннер! Для блога!

Размеры:

728 x 90

468x60

150х150

200х200

Один по дизайну баннер, всех четырех размеров.

Ваши предложения, срок и цену указать в заявке! Можно добавить портфолио

11 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

utes
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$2
2 дня
Всё прошло супер быстро! Отличный исполнитель! По срокам просто огонь! Рекомендую всем!
Четко поставленная задача. Оплата в кратчайшие сроки. Приятно работать!
ars3
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно, чётко, быстро. Приятно работать!
rafull6
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работаем не первый раз! Как всегда на высоте
Отличный человек! Доходчиво объясняет задачу. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

utes
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
ars3
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
rafull6
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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