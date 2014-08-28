Изготовление баннеров

Нужно сделать три баннера: 288 на 606 пикселей (с рамкой) для сайтов: www.topfoto.in.ua, artes.in.ua, artcontest.in.ua, баннеры будут размещены на сайте www2.altera.tv (в том блоке, где сейчас реклама Банка Богуслав)

По стилю дизайна баннера artes.in.ua нужно руководствоваться новой версией сайта, которая временно доступна на parser.launchpad.com.ua