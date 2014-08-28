Изготовление баннеров

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Завершен31 заявка263 просмотра

Нужно сделать три баннера: 288 на 606 пикселей (с рамкой) для сайтов: www.topfoto.in.ua, artes.in.ua, artcontest.in.ua, баннеры будут размещены на сайте www2.altera.tv (в том блоке, где сейчас реклама Банка Богуслав)

По стилю дизайна баннера artes.in.ua нужно руководствоваться новой версией сайта, которая временно доступна на parser.launchpad.com.ua

11 лет назад
oiv2004
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество состоялось
Доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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