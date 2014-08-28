Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект" комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шланг
Изготовление баннеров
Нужно сделать три баннера: 288 на 606 пикселей (с рамкой) для сайтов: www.topfoto.in.ua, artes.in.ua, artcontest.in.ua, баннеры будут размещены на сайте www2.altera.tv (в том блоке, где сейчас реклама Банка Богуслав)
По стилю дизайна баннера artes.in.ua нужно руководствоваться новой версией сайта, которая временно доступна на parser.launchpad.com.ua
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