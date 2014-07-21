Необходимо внести корректировки в баннер. Исходный файл в какой версии Adobe Flash Professional точно сказать не могу. В 5 версии не открывает. Необходимо 1. В первом слайде добавить ...
Баннер для слайдера
Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com
Размер 500*294
Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект"
комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шланг
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