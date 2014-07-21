Баннер для слайдера

$50
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Завершен6 заявок189 просмотров

Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com

Размер 500*294

Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект"

комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шланг

11 лет назад
stroykin
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
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Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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