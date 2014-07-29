Дополнительные варианты баннера

Здравствуйте!

Вы делали для нас баннер для проекта "Шоппинг в Римини с Ириной Болотских" (прикрепляю). Нужно сделать ещё 2 с таким же текстом и размерами. Хотим проверить конверсию с разными вариантами.

Цвет предпочтительно под стиль сайта http://shoppingvrimini.ru/