нужно на остановке (на фотографии остановки) сделать рисунок с крупными технически несложными фигурами. может какие-то большие цветы (можно с речкой), в общем какой-то красивый уголок природы для художника самоучки (рисовать будет человек который рисует ...
Дополнительные варианты баннера
Здравствуйте!
Вы делали для нас баннер для проекта "Шоппинг в Римини с Ириной Болотских" (прикрепляю). Нужно сделать ещё 2 с таким же текстом и размерами. Хотим проверить конверсию с разными вариантами.
Цвет предпочтительно под стиль сайта http://shoppingvrimini.ru/
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