Дополнительные варианты баннера

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка104 просмотра

Здравствуйте!

Вы делали для нас баннер для проекта "Шоппинг в Римини с Ириной Болотских" (прикрепляю). Нужно сделать ещё 2 с таким же текстом и размерами. Хотим проверить конверсию с разными вариантами.

Цвет предпочтительно под стиль сайта http://shoppingvrimini.ru/

11 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Проект выполнен в срок со всеми пожеланиями клиента.
Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку

    нужно на остановке (на фотографии остановки) сделать рисунок с крупными технически несложными фигурами. может какие-то большие цветы (можно с речкой), в общем какой-то красивый уголок природы для художника самоучки (рисовать будет человек который рисует ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу специалиста по флэш баннерам

    Нужен на периодические работы специалист по флэш баннерам и тп. Сейчас есть работа. Нужна качественное исполнение. Новичков просьба не беспокоить. Буду рад хорошему портфолио или примерам работ.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш баннеры

    $100

    Требуется создать 2 флеш банера 1 й размер 180 на 152 px (одна позиция) 2 й размер 474 на 60 px (3 позиции информации)

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 3 слайда.

    Здравствуйте. Необходимо сделать 3 слайда в тему сайта. Предлагайте цену сразу за всю работу. Оплата по факту.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для сайта недвижимости

    Нужно сделать баннер-заливку фона для сайта www.thailighthouse.com Это будет реклама стороннего объекта со ссылкой. Текст и цвета можно будет обсудить после определения исполнителя. Главное, чтобы баннер ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннер 468 на 60

    $50

    Нужно сделать баннер 468 на 60 с рекламой сайта одностраничника на садовом портале. Пишите сроки и цены, спасибо!

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать баннер

    $50

    Нужно разработать flash баннер 2 размеров, ТЗ в приложении. От вас стоимость, сроки. Материал для баннера https://cloud.mail.ru/public/8e7fea38909f/ugra.psd

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для мероприятия "школа пейнтбола"

    $50

    Требуется эмблема в виде стилизованных под пейнтбольные фигуры буквы "ШП" и ниже подпись "школа пейнтбола". Буквы: синие(ближе к Синий: 51.0.255(RGB) 3300FF(HEX)). Фон зелёный(примерно: Зелёный: 0.153.0(RGB) 009900(HEX)) Шрифты(на усмотрение дизайнера), либо: ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад