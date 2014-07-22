Сделать флэш баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок135 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать флэш баннер резиновый по ширине!

Надпись на баннере - "Скачать 2500 эротических комиксов на английском"

11 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FoxFunbox
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все сделал как и обещал!
Отличный заказчик, несложное задание, почти никаких замечаний, оплата в срок и в полном размере. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

FoxFunbox
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинку

    нужно на остановке (на фотографии остановки) сделать рисунок с крупными технически несложными фигурами. может какие-то большие цветы (можно с речкой), в общем какой-то красивый уголок природы для художника самоучки (рисовать будет человек который рисует ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу специалиста по флэш баннерам

    Нужен на периодические работы специалист по флэш баннерам и тп. Сейчас есть работа. Нужна качественное исполнение. Новичков просьба не беспокоить. Буду рад хорошему портфолио или примерам работ.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш баннеры

    $100

    Требуется создать 2 флеш банера 1 й размер 180 на 152 px (одна позиция) 2 й размер 474 на 60 px (3 позиции информации)

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 3 слайда.

    Здравствуйте. Необходимо сделать 3 слайда в тему сайта. Предлагайте цену сразу за всю работу. Оплата по факту.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер для сайта недвижимости

    Нужно сделать баннер-заливку фона для сайта www.thailighthouse.com Это будет реклама стороннего объекта со ссылкой. Текст и цвета можно будет обсудить после определения исполнителя. Главное, чтобы баннер ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннер 468 на 60

    $50

    Нужно сделать баннер 468 на 60 с рекламой сайта одностраничника на садовом портале. Пишите сроки и цены, спасибо!

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать баннер

    $50

    Нужно разработать flash баннер 2 размеров, ТЗ в приложении. От вас стоимость, сроки. Материал для баннера https://cloud.mail.ru/public/8e7fea38909f/ugra.psd

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад