Выполняю проекты по созданию статичных и анимированных баннеров

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я занимаюсь разработкой flash и gif. Цены и сроки на выполнение работы по запросу.

Мои контакты:

ICQ - 461539711

e-mail – [email protected]

К оплате принимаю:

- WebMoney