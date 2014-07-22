FoxFunbox

Александр FoxFunbox

 
31 годРоссия/Таганрог
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполняю проекты по созданию статичных и анимированных баннеров

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я занимаюсь разработкой flash и gif. Цены и сроки на выполнение работы по запросу.

Мои контакты:

ICQ - 461539711

e-mail – [email protected]

К оплате принимаю:

- WebMoney

Flash
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tdd
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сделать флэш баннер
Все сделал как и обещал!
Отличный заказчик, несложное задание, почти никаких замечаний, оплата в срок и в полном размере. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $500
нет рейтинга