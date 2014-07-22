Выполняю проекты по созданию статичных и анимированных баннеров
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я занимаюсь разработкой flash и gif. Цены и сроки на выполнение работы по запросу.
Мои контакты:
ICQ - 461539711
e-mail – [email protected]
К оплате принимаю:
- WebMoney
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- HTC One X 400x550120 просмотров
- [email protected]164 просмотра
- Баннер HTC one x116 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Все сделал как и обещал!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, несложное задание, почти никаких замечаний, оплата в срок и в полном размере. Спасибо за сотрудничество!
Баннеры
1 отзыв
от $500
нет рейтинга