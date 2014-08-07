Правки флеш баннера

Необходимо внести корректировки в баннер.

Исходный файл в какой версии Adobe Flash Professional точно сказать не могу. В 5 версии не открывает.

Необходимо

1. В первом слайде добавить Har qanday shoroitda doimiy hamroxingiz под ним Грязи есть чего бояться

2. Во втором слайде убрать номер телефона и сделать задержку меньше. около 1-2 секунд

3. В третьем слайде Необходимо добавить логотип, название фирмы, телефоны и сайт. (информация и исходники предоставляются)

4. Сохранить исходник в Adobe Flash Professional 5

5. Сделать размеры: 240 на 400 исходный размер, 160 на 300, 200 на 300

6. Каждый размер сохранить исходник Adobe Flash Professional 5 и сконвертированый файл (fla и swf). Также каждый файл сохранить в формате gif(гифы будут 3х слайдовые, иначе не впишемся в вес). И сохранить послайдово в jpg (один банер — 3 слайда jpg)

Сохраняются два варианта баннера

1 вариант: Все слайды как описано выше( 3 слайда)

2 вариант: два слайда – первый слайд и последний где будет логотип телефоны и адрес дилера.( второй слайд удаляем).

Итого должно получится 6 swf, 6 fla, 6 gif, 15 jpg файлов

Указывайте сразу цену и время исполнения. Пустые сообщения (следующего содержания: готов сотрудничать — будут игнорироваться) без срока и цены.

Прошу указывать адекватные цены, так как исходник предоставляется и не надо ничего выдумывать и отрисовывать.

Данную работу нельзя будет использовать в любом из своих портфолио.

Все необходимые исходные файлы будут предоставлены (логотип, шрифты и т.д.)

Баннер для ознакомления во вложении