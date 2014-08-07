Здравствуйте! Нужно сделать флэш баннер резиновый по ширине! Надпись на баннере - "Скачать 2500 эротических комиксов на английском"
Правки флеш баннера
Необходимо внести корректировки в баннер.
Исходный файл в какой версии Adobe Flash Professional точно сказать не могу. В 5 версии не открывает.
Необходимо
1. В первом слайде добавить Har qanday shoroitda doimiy hamroxingiz под ним Грязи есть чего бояться
2. Во втором слайде убрать номер телефона и сделать задержку меньше. около 1-2 секунд
3. В третьем слайде Необходимо добавить логотип, название фирмы, телефоны и сайт. (информация и исходники предоставляются)
4. Сохранить исходник в Adobe Flash Professional 5
5. Сделать размеры: 240 на 400 исходный размер, 160 на 300, 200 на 300
6. Каждый размер сохранить исходник Adobe Flash Professional 5 и сконвертированый файл (fla и swf). Также каждый файл сохранить в формате gif(гифы будут 3х слайдовые, иначе не впишемся в вес). И сохранить послайдово в jpg (один банер — 3 слайда jpg)
Сохраняются два варианта баннера
1 вариант: Все слайды как описано выше( 3 слайда)
2 вариант: два слайда – первый слайд и последний где будет логотип телефоны и адрес дилера.( второй слайд удаляем).
Итого должно получится 6 swf, 6 fla, 6 gif, 15 jpg файлов
Указывайте сразу цену и время исполнения. Пустые сообщения (следующего содержания: готов сотрудничать — будут игнорироваться) без срока и цены.
Прошу указывать адекватные цены, так как исходник предоставляется и не надо ничего выдумывать и отрисовывать.
Данную работу нельзя будет использовать в любом из своих портфолио.
Все необходимые исходные файлы будут предоставлены (логотип, шрифты и т.д.)
Баннер для ознакомления во вложении
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