Нужно сделать три баннера: 288 на 606 пикселей (с рамкой) для сайтов: www.topfoto.in.ua, artes.in.ua, artcontest.in.ua, баннеры будут размещены на сайте www2.altera.tv (в том блоке, где сейчас реклама Банка Богуслав) По стилю дизайна баннера ...
В спортивный интернет-магазин требуется дизайнер
В интернет-магазин, специализирующийся на продаже спортивной экипировки и обуви для футбола, хоккея, боевых искусств и других видов спорта.
Работа удаленная. Желательно, чтобы это был человек из Беларуси.
В обязанности будет входить полное сопровождение интернет-магазина:
- создание баннеров;
- создание фонов для сайта;
- создание необходимых иконок для сайта;
- картинки и баннеры для социальных сетей;
- баннеры для рекламных рассылок и др.
Отправляйте желаемый уровень з/п и свои портфолио.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com Размер 500*294 Тема: Акция "купи комплект получи скидку 10% за комплект" комплект: мотопомпа+спиральный напорно-всасывающий шлангЗавершен11 лет назад
Необходимо внести корректировки в баннер. Исходный файл в какой версии Adobe Flash Professional точно сказать не могу. В 5 версии не открывает. Необходимо 1. В первом слайде добавить ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать флэш баннер резиновый по ширине! Надпись на баннере - "Скачать 2500 эротических комиксов на английском"Завершен11 лет назад
нужно на остановке (на фотографии остановки) сделать рисунок с крупными технически несложными фигурами. может какие-то большие цветы (можно с речкой), в общем какой-то красивый уголок природы для художника самоучки (рисовать будет человек который рисует ...Завершен11 лет назад
Нужен на периодические работы специалист по флэш баннерам и тп. Сейчас есть работа. Нужна качественное исполнение. Новичков просьба не беспокоить. Буду рад хорошему портфолио или примерам работ.Баннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется создать 2 флеш банера 1 й размер 180 на 152 px (одна позиция) 2 й размер 474 на 60 px (3 позиции информации)Баннеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать 3 слайда в тему сайта. Предлагайте цену сразу за всю работу. Оплата по факту.Завершен11 лет назад
Нужно сделать баннер (картинку) (размер - 3 экрана примерно). ТЗ вышлю на почту (пишите почту в личку). Срок - до понедельника, лучше раньше.Завершен11 лет назад