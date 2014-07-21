В спортивный интернет-магазин требуется дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок281 просмотр

В интернет-магазин, специализирующийся на продаже спортивной экипировки и обуви для футбола, хоккея, боевых искусств и других видов спорта.

Работа удаленная. Желательно, чтобы это был человек из Беларуси.

В обязанности будет входить полное сопровождение интернет-магазина:

- создание баннеров;

- создание фонов для сайта;

- создание необходимых иконок для сайта;

- картинки и баннеры для социальных сетей;

- баннеры для рекламных рассылок и др.

Отправляйте желаемый уровень з/п и свои портфолио.

11 лет назад
fintshopcom
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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