В спортивный интернет-магазин требуется дизайнер

В интернет-магазин, специализирующийся на продаже спортивной экипировки и обуви для футбола, хоккея, боевых искусств и других видов спорта.

Работа удаленная. Желательно, чтобы это был человек из Беларуси.

В обязанности будет входить полное сопровождение интернет-магазина:

- создание баннеров;

- создание фонов для сайта;

- создание необходимых иконок для сайта;

- картинки и баннеры для социальных сетей;

- баннеры для рекламных рассылок и др.

Отправляйте желаемый уровень з/п и свои портфолио.