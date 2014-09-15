Для магазина карнавальных костюмов необходимо создать 42 баннера. Баннеры делятся на 7 категорий Карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy) Детские карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/detskie-karnavalnie-kostyumy) Костюмы на хэллоуин (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-na-hellouin) Костюмы супергероев (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-supergeroev) ...
Оформление публичной страницы вконтакте
Необходимо нарисовать красивую аватурку к публичной странице вконтакте.
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