Для магазина карнавальных костюмов необходимо создать 42 баннера.

Баннеры делятся на 7 категорий

Карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy)

Детские карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/detskie-karnavalnie-kostyumy)

Костюмы на хэллоуин (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-na-hellouin)

Костюмы супергероев (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-supergeroev)

Немецкий аквагрим (http://bambolo.ru/grim/akvagrim)

Костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)

Детские костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)

В каждой из категорий нужно создать по 6 баннеров, форматы:

240х400

600х90

468х60

160х600

200x300

250x250

т.е. 7 баннеров в 6 разрешениях итого 42 в сумме.

По стилю баннер не должен выбиваться из общего дизайна сайта.

В баннере обязательно должно быть:

- логотип сайта

- название категории

- примеры товаров из категории

- кнопка "перейти" или "подробнее" (призыв к действию)

по возможности указать плюсы магазина:

- Только европейские костюмы/грим

- Огромный выбор

- Примерка перед покупкой

Жду Ваших предложений с ценами.

Спасибо.