В интернет-магазин, специализирующийся на продаже спортивной экипировки и обуви для футбола, хоккея, боевых искусств и других видов спорта. Работа удаленная. Желательно, чтобы это был человек из Беларуси. В обязанности будет входить полное сопровождение ...
Создать 42 баннера
Для магазина карнавальных костюмов необходимо создать 42 баннера.
Баннеры делятся на 7 категорий
Карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy)
Детские карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/detskie-karnavalnie-kostyumy)
Костюмы на хэллоуин (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-na-hellouin)
Костюмы супергероев (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-supergeroev)
Немецкий аквагрим (http://bambolo.ru/grim/akvagrim)
Костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)
Детские костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)
В каждой из категорий нужно создать по 6 баннеров, форматы:
240х400
600х90
468х60
160х600
200x300
250x250
т.е. 7 баннеров в 6 разрешениях итого 42 в сумме.
По стилю баннер не должен выбиваться из общего дизайна сайта.
В баннере обязательно должно быть:
- логотип сайта
- название категории
- примеры товаров из категории
- кнопка "перейти" или "подробнее" (призыв к действию)
по возможности указать плюсы магазина:
- Только европейские костюмы/грим
- Огромный выбор
- Примерка перед покупкой
Жду Ваших предложений с ценами.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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