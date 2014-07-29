Создать 42 баннера

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Завершен27 заявок222 просмотра

Для магазина карнавальных костюмов необходимо создать 42 баннера.

Баннеры делятся на 7 категорий

Карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy)

Детские карнавальные костюмы (http://bambolo.ru/detskie-karnavalnie-kostyumy)

Костюмы на хэллоуин (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-na-hellouin)

Костюмы супергероев (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/kostyumy-supergeroev)

Немецкий аквагрим (http://bambolo.ru/grim/akvagrim)

Костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)

Детские костюмы на новый год (http://bambolo.ru/karnavalnye-kostyumy/novogodnie-kostyumy)

В каждой из категорий нужно создать по 6 баннеров, форматы:

240х400

600х90

468х60

160х600

200x300

250x250

т.е. 7 баннеров в 6 разрешениях итого 42 в сумме.

По стилю баннер не должен выбиваться из общего дизайна сайта.

В баннере обязательно должно быть:

- логотип сайта

- название категории

- примеры товаров из категории

- кнопка "перейти" или "подробнее" (призыв к действию)

по возможности указать плюсы магазина:

- Только европейские костюмы/грим

- Огромный выбор

- Примерка перед покупкой

Жду Ваших предложений с ценами.

Спасибо.

11 лет назад
bambolo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ShutniK
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$180
5 дней
Игорь отлично справился с поставленной задачей по достаточно размытому техническому заданию. Сдал работу даже раньше оговоренного срока. Результатом полностью довольны. Будем сотрудничать в дальнейшем!
Всё прошло отлично, просто и без проблем! Хороший клиент. Оплатил моментально по завершению задачи!)

Заявки фрилансеров

ShutniK
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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