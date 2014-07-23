Нарисовать шапку сайта.

Необходимо нарисовать новую шапку для сайта http://kvintek.com.ua

Тематика сайта - системы безопасности (видеонаблюдение, домофоны, сигнализация и т.п.).

В шапке должны быть логотип компании, он прикреплен к заданию.

Также в шапке должно быть 2 мобильных номера: +38(050)351-99-88 и +7(978)735-82-77, их нужно расположить в правой части шапки.

Размер шапки 950*158, возможно сделать ее выше, при той же ширине, если визуально он будет смотреться лучше. Фон желательно оставить как у существуещей шапки (серый) - совпадающий с фоном меню.

Бюджет - до 10 у.е.

В результате хочу получить 2 файла - в jpg и psd + файлы шрифтов.

От исполнителя вначале хотелось бы получить демо-шапку (готовые варианты с водяными знаками), после оплаты - исходники.

P.S. Свои демо-варианты можете присылать на мой емейл: sales (собачко) kvintek.com.ua