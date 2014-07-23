Нарисовать шапку сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок194 просмотра

Необходимо нарисовать новую шапку для сайта http://kvintek.com.ua

Тематика сайта - системы безопасности (видеонаблюдение, домофоны, сигнализация и т.п.).

В шапке должны быть логотип компании, он прикреплен к заданию.

Также в шапке должно быть 2 мобильных номера: +38(050)351-99-88 и +7(978)735-82-77, их нужно расположить в правой части шапки.

Размер шапки 950*158, возможно сделать ее выше, при той же ширине, если визуально он будет смотреться лучше. Фон желательно оставить как у существуещей шапки (серый) - совпадающий с фоном меню.

Бюджет - до 10 у.е.

В результате хочу получить 2 файла - в jpg и psd + файлы шрифтов.

От исполнителя вначале хотелось бы получить демо-шапку (готовые варианты с водяными знаками), после оплаты - исходники.

P.S. Свои демо-варианты можете присылать на мой емейл: sales (собачко) kvintek.com.ua

11 лет назад
akisoft
48 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Юлия проявила себя как Профессионал с большой буквы. Оперативно нарисовала 3 различных варианта шапки сайта, учла пожелания и внесла корректировки. Вя сделка с момента создания проекта до получения готового результата заняла менее суток, что меня очень порадовало. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую всем, буду обращаться еще. Спасибо за работу.
Спасибо за проект! Четкое ТЗ, минимум правок, быстрое принятие макета и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Juliet81
Юлия 
43 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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