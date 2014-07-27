Оперативно, качественно, уникально.
Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет в максимально сжатые сроки сделать проект требуемого качества.
Виды работ: GIF и cтатические баннеры , анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки, тизеры), дизайн сайта, презентации.
Портфолио
- Аватарка214 просмотров
- Баннер183 просмотра
- Баннер для сайта строительной компании226 просмотров
- Иконки170 просмотров
- МАК ДАК170 просмотров
- Такси пилот174 просмотра
- DISCOUNT134 просмотра
- HAPPYLADY128 просмотров
- Баннер для smotri.tv171 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Сергей-профессионал, не пожалели что начали сотрудничество. Адекватный,быстрый,знающий своё ремесло спец!
Ответный отзыв
Четко, оплата вовремя. Рекомендую.
$5
9 баллов
9 лет назад
Человек хочет работать. Сотрудничеством я доволен.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оплата - вовремя. Рекомендую.
$2
10 баллов
9 лет назад
Всё прошло супер быстро! Отличный исполнитель! По срокам просто огонь! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Оплата в кратчайшие сроки. Приятно работать!
Баннеры
3 отзыва
от $2
от 1 дня
#192
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $45
от 3 дней
#455
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#667
Презентации
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#691
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#816
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1188
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3775