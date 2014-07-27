utes

Сергей utes

 
36 летУкраина/Ровно
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Оперативно, качественно, уникально.

Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет в максимально сжатые сроки сделать проект требуемого качества.

Виды работ: GIF и cтатические баннеры , анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки, тизеры), дизайн сайта, презентации.

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$2
10 баллов
9 лет назад
Доработка аватара
Сергей-профессионал, не пожалели что начали сотрудничество. Адекватный,быстрый,знающий своё ремесло спец!
Четко, оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
oiv2004
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Баннер на главную сайта
Человек хочет работать. Сотрудничеством я доволен.
Четкое ТЗ, оплата - вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Greegshiny
Грэг 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Требуется нарисовать баннер
Всё прошло супер быстро! Отличный исполнитель! По срокам просто огонь! Рекомендую всем!
Четко поставленная задача. Оплата в кратчайшие сроки. Приятно работать!
Ответный отзыв
Баннеры
3 отзыва
от $2
от 1 дня
#192
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $45
от 3 дней
#455
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#667
Презентации
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#691
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#816
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1188
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3775
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