Доработка аватара

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Завершен7 заявок176 просмотров

Есть наброски, есть пример, нужно переделать аватарку в креативный вариант. Ваши предложения?

Добавить пару слов стильным шрифтом,не шаблонным.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

utes
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Сергей-профессионал, не пожалели что начали сотрудничество. Адекватный,быстрый,знающий своё ремесло спец!
Четко, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

utes
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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