Нарисовать 10 флеш-баннеров под Адмитад

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок171 просмотр

Нарисовать 10 флеш-баннеров под Адмитад

1) Нужно подготовить flash-баннер(.swf) и обязательно заглушку к нему в формате gif, или jpeg;

2) Обязательно пропишите во flash-баннере переменную link1, clickTag, clickTAG, clicktag для подсчёта кликов;

3) Статические баннеры должны обязательно нести информацию о кампании: названиие, сегмент и т.д;

4) Баннеры обязательно необходимо делать на категорию, бренд, либо акцию, а не на конкретный товар, так как товара может не быть в наличие или цена на баннере может не соответствовать цене, указанной на сайте и т.д.

5) Просьба предоставлять баннеры следующих размеров: 120x600, 160x600, 200x300, 240x400, 300x250, 336x280, 468x60, 500x500, 600x90, 728x90. Они являются наиболее широко используемыми среди вебмастеров и наиболее кликабельными среди пользователей;

Весь список требований в прикрепленном файле

11 лет назад
7Oliver
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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