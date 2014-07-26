Направление бизнеса: Автосервис/Автомагазин/Автомойка. Необходимо разработать рекламные банеры для трех направлений автобизнеса выдерживая один стиль оформления, но так чтобы они притягивали внимание и выделялись на фоне остальных. Возможно креатив или хитрые маркетинговые приемы. Банеры ...
Нарисовать 10 флеш-баннеров под Адмитад
Нарисовать 10 флеш-баннеров под Адмитад
1) Нужно подготовить flash-баннер(.swf) и обязательно заглушку к нему в формате gif, или jpeg;
2) Обязательно пропишите во flash-баннере переменную link1, clickTag, clickTAG, clicktag для подсчёта кликов;
3) Статические баннеры должны обязательно нести информацию о кампании: названиие, сегмент и т.д;
4) Баннеры обязательно необходимо делать на категорию, бренд, либо акцию, а не на конкретный товар, так как товара может не быть в наличие или цена на баннере может не соответствовать цене, указанной на сайте и т.д.
5) Просьба предоставлять баннеры следующих размеров: 120x600, 160x600, 200x300, 240x400, 300x250, 336x280, 468x60, 500x500, 600x90, 728x90. Они являются наиболее широко используемыми среди вебмастеров и наиболее кликабельными среди пользователей;
Весь список требований в прикрепленном файле
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