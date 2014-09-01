Направление бизнеса: Автосервис/Автомагазин/Автомойка. Необходимо разработать рекламные банеры для трех направлений автобизнеса выдерживая один стиль оформления, но так чтобы они притягивали внимание и выделялись на фоне остальных. Возможно креатив или хитрые маркетинговые приемы. Банеры ...
Нарисовать баннер
Нарисовать статичный баннер который будет встроен в сайт, как например этот http://med-serdce.ru/cat/massazhnye-kresla.html
Будет содержать следующие элементы:
3 товара + скидка
Надписи
Кнопка заказать.
Баннер должен быть оформлен в стиле сайта. Размер 990х160 пикс.
Готов подробно объяснить, и ответить на все вопросы. Мелкие доделки оплачиваю отдельно.
Предоплату не вношу.
(срок 5 часов)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На фоне комбината написать текст красивым,стильным шрифтом текст слудующий-ММК стальное сердце РоссииБаннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикрепил. Нужно сделать 2 плаката, сроки желательно за сегодня.Завершен11 лет назад
Для сайта http://avtology.com нужно сделать Баннер размер 468 Х 60 вес до 40 кб. Пишите стоимость и ссылку на примеры Ваших работ, а также срок исполнения.Завершен11 лет назад
Нужно отредактировать 10 баннеров, изменить цвет, картинкуЗавершен11 лет назад
Магазину Мегуми 1 год, в честь этого объявляется акция. Нужно на формате а4 это отобразить. Прикладываю образцы в каком формате нужно это сделать. Текста: (текст можно менять, главное сохранить ...Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется сделать редизайн логотипа сайта. Файл оригинал прикрепил к заданию. Требуется учесть, что: - надо изменить в логотипе зону домена сайта с net на ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется разработать банер для сайта размером 670 х 377 px. Тематика - промышленная электроника. срок готовности - 27.07 предоплата - до 50%. Требование: умение работать со сложными задачами, ...Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется нарисовать 4 баннера, размера 728х90 для размещения в в Adwords. Для интернет магазина newme-baby.ru . Торговля одеждой для новорожденных. Выслайте примеры работы и цены.Баннеры25 заявокЗакрыт11 лет назад