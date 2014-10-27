claws

Виталий claws

 
33 годаУкраина/Ужгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Графический дизайн, баннеры, иллюстрации, полиграфия, прочее.

Предоставляю услуги по графическому дизайну, веб-дизайну, 3d-моделированию, илюстрации, прочее. Опыт работы более 6 лет с заказчиками со всех уголков мира (Россия, Германия, США, Испания и Италия, Канада, Индия, Китай и множество других). 

Если вам нужен граф. дизайн (баннеры, инфографика, полиграфия, визитки) или обработка фото (удаление фона, цветокоррекция, прочее) то вам ко мне! Работаю совесно, качественно, недорого и всегда в срок!

Имею дысшее художественное образование, диплом специалиста по Дизайну (Закарпатский Художественный Институт).

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Отзывы заказчиков
vodomer
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать красивую шапку для игрового сайта
Рекомендую! Сделал шапку для сайта в течение 2-3 часов, были учтены все мои капризы. Работой доволен
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
info1981
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Баннер
Заказывал у Виталия нарисовать баннер. Все делал качественно и быстро. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
konfetto
Ольга 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поздравительная открытка
Все хорошо и в срок.
Задача поставлено четко и понятно. Своевременная оплата. Спасибо, Ольга!
Ответный отзыв
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн флага морской пехоты. правка.
Виталий, спасибо за проделанную работу. Работа выполнена оперативно, за час с небольшим. Работой доволен. Рекомендую Виталия как понятливого и адекватного специалиста.
Сотрудничество прошло на ура: четкое задание и мгновенная оплата)
Ответный отзыв
m-pri09
Максим 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Переделать логотип в 3D
Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛСЯ ...-)) , что раньше не столкнулся с Виталием. Я потерял много своего времени объясняя другим исполнителям по много раз одно и тоже. Здесь меня поняли и сделали всё на одном дыхании. Спасибо. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством. Четкое задание и мгновенная оплата.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
10 отзывов
от $1
от 1 дня
#91
Иконки и Пиксель-арт
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#46
Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $10
от 1 дня
#168
3D-графика
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#41
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#139
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#166
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#316
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#699
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1017
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