Графический дизайн, баннеры, иллюстрации, полиграфия, прочее.

Предоставляю услуги по графическому дизайну, веб-дизайну, 3d-моделированию, илюстрации, прочее. Опыт работы более 6 лет с заказчиками со всех уголков мира (Россия, Германия, США, Испания и Италия, Канада, Индия, Китай и множество других).

Если вам нужен граф. дизайн (баннеры, инфографика, полиграфия, визитки) или обработка фото (удаление фона, цветокоррекция, прочее) то вам ко мне! Работаю совесно, качественно, недорого и всегда в срок!

Имею дысшее художественное образование, диплом специалиста по Дизайну (Закарпатский Художественный Институт).