Графический дизайн, баннеры, иллюстрации, полиграфия, прочее.
Предоставляю услуги по графическому дизайну, веб-дизайну, 3d-моделированию, илюстрации, прочее. Опыт работы более 6 лет с заказчиками со всех уголков мира (Россия, Германия, США, Испания и Италия, Канада, Индия, Китай и множество других).
Если вам нужен граф. дизайн (баннеры, инфографика, полиграфия, визитки) или обработка фото (удаление фона, цветокоррекция, прочее) то вам ко мне! Работаю совесно, качественно, недорого и всегда в срок!
Имею дысшее художественное образование, диплом специалиста по Дизайну (Закарпатский Художественный Институт).
Портфолио
- Без названия313 просмотров
- Обложка компакт-диска366 просмотров
- Проект интерьера коктейль - бара434 просмотра
- Проект интерьера квартиры378 просмотров
- Проект интерьера жд вокзала1491 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую! Сделал шапку для сайта в течение 2-3 часов, были учтены все мои капризы. Работой доволен
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$5
10 баллов
9 лет назад
Заказывал у Виталия нарисовать баннер. Все делал качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен!
$10
10 баллов
9 лет назад
Все хорошо и в срок.
Ответный отзыв
Задача поставлено четко и понятно. Своевременная оплата. Спасибо, Ольга!
$10
10 баллов
9 лет назад
Виталий, спасибо за проделанную работу. Работа выполнена оперативно, за час с небольшим. Работой доволен. Рекомендую Виталия как понятливого и адекватного специалиста.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло на ура: четкое задание и мгновенная оплата)
$10
10 баллов
9 лет назад
Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛСЯ ...-)) , что раньше не столкнулся с Виталием. Я потерял много своего времени объясняя другим исполнителям по много раз одно и тоже. Здесь меня поняли и сделали всё на одном дыхании. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Четкое задание и мгновенная оплата.
Иллюстрации и Рисунки
10 отзывов
от $1
от 1 дня
#91
Иконки и Пиксель-арт
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#46
Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $10
от 1 дня
#168
3D-графика
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#41
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#139
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#166
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#316
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $5
от 3 дней
#699
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1017