Сделать красивую шапку для игрового сайта

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Завершен13 заявок238 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо сделать шапку размером 800х250 для одностраничника на тему игр онлайн.

Большая просьба указывать цену и сроки!

11 лет назад
vodomer
Марлен 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Рекомендую! Сделал шапку для сайта в течение 2-3 часов, были учтены все мои капризы. Работой доволен
Сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

claws
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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