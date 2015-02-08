Всем привет. Требуется нарисовать логотип - PSD - Так чтобы он вписывался в дизайн проекта и был запоминающимся. Анимированные Gif баннеры 300*250 , 468*60 , 728*90 , 125*125, 240*400, 240*200 ...
Сделать красивую шапку для игрового сайта
Здравствуйте,
Необходимо сделать шапку размером 800х250 для одностраничника на тему игр онлайн.
Большая просьба указывать цену и сроки!
Выбранный исполнитель
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