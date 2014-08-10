Макет для баннера в приложении. Т.е. нужно оживить макет на примере одной картинки (в макете их несколько, взять любую фразу), показав наглядно ликвидацию компании, обратить на нее внимание. 420*96 px ...
Нарисовать баннеры ннада
3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта.
Размеры для баннеров:
468x60
200x300
100x100
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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