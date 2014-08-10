Нарисовать баннеры ннада

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок152 просмотра

3 штука, анимированные GIF баннеры. Тексты для баннеров дам, баннеры должны быть выполнены в стиле указанного мной сайта.

Размеры для баннеров:

468x60

200x300

100x100

11 лет назад
Enduro
Вадим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$5
1 день
Отлично отрисовали баннеры, без лишних вопросов, быстро и профессионально. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. Четко поставленная задача, оплата без задержек, наилучшие впечатления от сотрудничества. Всем рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
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