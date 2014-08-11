Баннер flash 200 на 300 (сантехн магазин)

Виталий как всегда отлично справился с заданием - проект был сдан в срок и с первого раза принят заказчиком. Учитывая, что проект был сверхсрочный, Виталий выполнил задачу в максимально возможный короткий срок при этом всегда оставался на связи и держал в курсе состояния дел. Спасибо за сотрудничество!