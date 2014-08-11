Нужно сделать комплект баннеров 468х60, 728х90, 125х125 Так же сделать баннер для печати 1м на 3м. Подробнее ТЗ при связи.
Баннер flash 200 на 300 (сантехн магазин)
Требуется разработать баннер flash размером 200 на 300
На баннере необходимо разместить фотографии продукции:
1 Слайд:
Мебель для ванных
2 Слайд:
Чугунные ванны
3 Слайд:
Чугунные вванны
4 Слайд:
Душ уголки
Анимация между слайдами не напрягающая плавная. На самом баннере нужно помимо фото немного текста о том что товар хороший качественный и т.п. Детали согласуем с выбранным исполнителем.
Технические требования к баннерам:
http://legal.yandex.ru/banner_adv_rules/
и
http://advertising.yandex.ru/requirement/media/flash.xml
Задача срочная, результат нужен завтра в 14-15 ч по Москве!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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