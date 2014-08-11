Баннер flash 200 на 300 (сантехн магазин)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок137 просмотров

Требуется разработать баннер flash размером 200 на 300

На баннере необходимо разместить фотографии продукции:

1 Слайд:

Мебель для ванных

2 Слайд:

Чугунные ванны

3 Слайд:

Чугунные вванны

4 Слайд:

Душ уголки

Анимация между слайдами не напрягающая плавная. На самом баннере нужно помимо фото немного текста о том что товар хороший качественный и т.п. Детали согласуем с выбранным исполнителем.

Технические требования к баннерам:

http://legal.yandex.ru/banner_adv_rules/

и

http://advertising.yandex.ru/requirement/media/flash.xml

Задача срочная, результат нужен завтра в 14-15 ч по Москве!

11 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$90
2 дня
Виталий как всегда отлично справился с заданием - проект был сдан в срок и с первого раза принят заказчиком. Учитывая, что проект был сверхсрочный, Виталий выполнил задачу в максимально возможный короткий срок при этом всегда оставался на связи и держал в курсе состояния дел. Спасибо за сотрудничество!
Игорь - отличный заказчик, дает четкое задание. Аванс и остаток - молниеносно переводит. Всегда на связи. В данном проекте отлично с ним поработал. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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