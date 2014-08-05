Картинка для твиттера по ширине на 300 px и 250 px

Нужно нарисовать картинку чтобы на ней была красивая эмблема твиттера (птичка и буква t) + слово "читайте"+ лого сайта. Как-то все это красиво совместить. Пример как тут справа http://worldoftanks.ru/

Лого сайта дам

Ширина картинки 300 px и точно такая же на 250 px

По высоте как выйдет, но не очень огромную.

Обязательно пишите сроки и цену