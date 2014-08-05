Эскиз баннера ко Дню Строителя

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка411 просмотров

Добрый день!

В короткие сроки до 05.08.2014 г. (завтра) необходим эскиз баннера, посвященный Дню Строителя.

Сделать фон, вставить лого компании, сделать надпись.

Бюджет 20 $ = 800 руб.

11 лет назад
Djaga
Ирина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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