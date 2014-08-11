Нужно создать баннера для партнерской программы. Стандартных размеров. 125х125, 468х120, 120х240
Сделать баннер статичный
Сделать баннер для последующей распечатки для наружной рекламы. Тематика детские игрушки. Ничего сверхгениального не нужно. минимум элементов: несколько игрушек, ценник на них и наши контакты.
предлагайте цену и сроки. Сроки не поджимают, хотелось бы до вторника сделать.
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