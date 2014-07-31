Разработка нескольких баннеров для контекс Adwords

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок153 просмотра

нужно разработать несколько GIF баннеров для размещения в КМС Google.

Размеры 728*90 и 300*250, возможно добавятся и другие.

Более детально ТЗ обсудим с кандидатом.

Заявки прошу отправлять с конкретной ссылкой на подобные работы!

Google Ads
11 лет назад
avansis
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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