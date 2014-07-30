Нужна ава в группу в контакте Тексты дам для авы пример,как должно всё выглядеть прикладываю
Графика для канала на ютуб
Для канала https://www.youtube.com/user/learning1c нужно сделать:
1) Значок канала
2) Фоновое изображение
3) Красивый макет для превьюшек видео.
4) На основе макета сделать 15 картинок для существующих видео.
Нравятся каналы:
https://www.youtube.com/user/manydvd/
https://www.youtube.com/user/wanttoknowru
https://www.youtube.com/user/EnglishGermanSpanish
Рассматриваются только кандидаты приславшие примеры своих работ.
Будет плюсом если сможете сразу представить эскиз или концепцию.
В тексте заявки указывайте точный срок и стоимость в рублях.
Заявки фрилансеров
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