Графика для канала на ютуб

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Для канала https://www.youtube.com/user/learning1c нужно сделать:

1) Значок канала

2) Фоновое изображение

3) Красивый макет для превьюшек видео.

4) На основе макета сделать 15 картинок для существующих видео.

Нравятся каналы:

https://www.youtube.com/user/manydvd/

https://www.youtube.com/user/wanttoknowru

https://www.youtube.com/user/EnglishGermanSpanish

Рассматриваются только кандидаты приславшие примеры своих работ.

Будет плюсом если сможете сразу представить эскиз или концепцию.

В тексте заявки указывайте точный срок и стоимость в рублях.

11 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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