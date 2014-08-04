Изготовление баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен27 заявок214 просмотров

Нам нужно сделать статистический банер для слайдера stroykin.com

Размер 500*294

Тема: "При покупке на сумму 10000 руб доставка бесплатно"

11 лет назад
stroykin
49 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$15
1 день
Все здорово, быстро, качественно
Валентин — хороший заказчик с мгновенной оплатой, мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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