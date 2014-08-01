Нужно сделать баннер 600 шириной и 90 высотой? 2 кадра, анимированный. Есть четкое ТЗ, надо только красиво оформить. Нужно сегодня и даже лучше - сейчас. Внимание! Пишите сразу цены, ...
Баннер для сообщества в Facebook и аналог для VK
На тематику шоубиз баннер стандартных размеров для Facebook и VK, парные, с одним и тем же контентом. Колаж должен быть стильным, но не сложным. На нем фоновая картинка, два-три объекта, 2 надписи. Ждем мастеров рисовать для smm. Бюджет до 500 рублей.
P.S. Заготовки есть, нужно красиво оформить.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайнер для создания баннеров на ресторанную тематику желательно с опытом в этой области и с чувством вкуса к прекрасному!) При совпадении взглядов - на постоянной основе. Очень важна оперативность.Баннеры27 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен баннер 1600х420px с использованием корпоративных цветов. Разместить 8 изображений затирочных машин - задача передать суть акции: для клиентов арендующих затирочные машины, один из расходных материалов (лопасти или диск) выдаётся ...Баннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать интересный, запоминающийся баннер. Его задача не остаться незамеченным и вызывать ассоциации с натяжными потолками. Отвечу только приславшим примеры работ. Порядок работы: прислать 3 разных варианта, доработать выбранный мною ...Баннеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен баннер на главную страницу 1950x300px с использованием корпоративных.цветов/ - нужно передать суть акции: для клиентов арендующих затирочные машины, один из расходных материалов (лопасти или диск) выдаётся в аренду бесплатно но ...Завершен11 лет назад
Есть наброски, есть пример, нужно переделать аватарку в креативный вариант. Ваши предложения? Добавить пару слов стильным шрифтом,не шаблонным.Завершен11 лет назад
Задача написать пару предложений таким же способом как в примере, текст - Компьютерный магазин,цвета красный, белый, всё должно быть сочно и ярко.Так же прикладываю пример готового баннера, хотелось что-то в таком же стиле.Баннеры8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Привет! Ищу человека, который может посмотреть на продукт и (в идеале) будет делать копирайтинг для баннера + рисовать кликабельные баннеры. Как показал опыт, суперкрасивость и прочая шелуха баннеру не ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Отсюда http://www.catlifttruck.com/training/e-learning нужно взять эти флешки и сделать так, чтобы я мог сам переводить тексты в них на русском языке через xml файл. СпасибоБаннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо оперативно нарисовать баннер (акция "точечные светильники в подарок") для сайта по натяжным потолкам. Цена, срок в ответе.Завершен11 лет назад