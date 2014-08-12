Сделать 3 кликабельных баннера о Таиланде

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок208 просмотров

Привет!

Ищу человека, который может посмотреть на продукт и (в идеале) будет делать копирайтинг для баннера + рисовать кликабельные баннеры.

Как показал опыт, суперкрасивость и прочая шелуха баннеру не нужны. Нужен человек, который будет делать неважно что — главное, чтобы у человека создавалось правильное понимание о продукте и если это ему интересно — он кликал на баннер. Пусть баннер будет нарисован двумя росчерками левой ноги в паинте, но если это работает выполняются те 2 условия) — то велкам!

На сей момент надо сделать 3 баннера (вертикальный, горизонтальный и квадрат), аналоги верхнего блока баннеров тут: http://howtomovetothailand.ru/promo/

Однако те баннеры были для курса по _ПЕРЕЕЗДУ_ в Таиланд (http://howtomovetothailand.ru/), а новые — будут рекламировать курс по туризму в Таиланде (http://howtomovetothailand.ru/otpusk100pr/index.html), это курс для начинающих путешественников: пакетников и тех, кто ими только перестаёт быть.

Жду ваших предложений.

11 лет назад
swapper
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Всё быстро и по делу — профессиональный фрилансер.
Понравилось работать над проектом о Тайланде, красивые пейзажи добавили хорошего настроения. Ларри ответственный заказчик, с ним было легко и приятно работать. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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