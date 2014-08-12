Нужно сделать диз группы ВК Банер + меню Все подробности в ТЗ В заявке указываем стоимость Студии не рассматриваются Моментальная постоплата: ЯД, ВМ, Сбер, Киви
Сделать 3 кликабельных баннера о Таиланде
Привет!
Ищу человека, который может посмотреть на продукт и (в идеале) будет делать копирайтинг для баннера + рисовать кликабельные баннеры.
Как показал опыт, суперкрасивость и прочая шелуха баннеру не нужны. Нужен человек, который будет делать неважно что — главное, чтобы у человека создавалось правильное понимание о продукте и если это ему интересно — он кликал на баннер. Пусть баннер будет нарисован двумя росчерками левой ноги в паинте, но если это работает выполняются те 2 условия) — то велкам!
На сей момент надо сделать 3 баннера (вертикальный, горизонтальный и квадрат), аналоги верхнего блока баннеров тут: http://howtomovetothailand.ru/promo/
Однако те баннеры были для курса по _ПЕРЕЕЗДУ_ в Таиланд (http://howtomovetothailand.ru/), а новые — будут рекламировать курс по туризму в Таиланде (http://howtomovetothailand.ru/otpusk100pr/index.html), это курс для начинающих путешественников: пакетников и тех, кто ими только перестаёт быть.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Отсюда http://www.catlifttruck.com/training/e-learning нужно взять эти флешки и сделать так, чтобы я мог сам переводить тексты в них на русском языке через xml файл. СпасибоБаннеры5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо оперативно нарисовать баннер (акция "точечные светильники в подарок") для сайта по натяжным потолкам. Цена, срок в ответе.Завершен11 лет назад
Школе личностного роста для рекламы необходимы три баннера. Приемлемый Стиль можно посмотреть на нашем сайте http://listentoyourbody-kiev.com/Баннеры26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Направление бизнеса: Автосервис/Автомагазин/Автомойка. Необходимо разработать рекламные банеры для трех направлений автобизнеса выдерживая один стиль оформления, но так чтобы они притягивали внимание и выделялись на фоне остальных. Возможно креатив или хитрые маркетинговые приемы. Банеры ...Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать 10 флеш-баннеров под Адмитад 1) Нужно подготовить flash-баннер(.swf) и обязательно заглушку к нему в формате gif, или jpeg; 2) Обязательно пропишите во flash-баннере переменную link1, clickTag, ...Баннеры9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нарисовать статичный баннер который будет встроен в сайт, как например этот http://med-serdce.ru/cat/massazhnye-kresla.html Будет содержать следующие элементы: 3 товара + скидка Надписи Кнопка заказать. Баннер должен быть ...Завершен11 лет назад
На фоне комбината написать текст красивым,стильным шрифтом текст слудующий-ММК стальное сердце РоссииБаннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
ТЗ прикрепил. Нужно сделать 2 плаката, сроки желательно за сегодня.Завершен11 лет назад