Банеры привлекающие внимание на рекламной площадке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки830 просмотров
#1$100

Направление бизнеса: Автосервис/Автомагазин/Автомойка.

Необходимо разработать рекламные банеры для трех направлений автобизнеса выдерживая один стиль оформления, но так чтобы они притягивали внимание и выделялись на фоне остальных. Возможно креатив или хитрые маркетинговые приемы.

Банеры бывают размером 320*240 (большие (автосервис/автомагазин/автомойка) и 120*90 (маленькие (автосервис/автомагазин/автомойка))

Когда-то нарисованный логотип во вложении.

11 лет назад
vistwork
Виктор 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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