Добрый день. Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru потребуется делать 1) Оформить КП 2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ...
5 баннеров в gif формате для скайпа(2 размера)
Срочно от рисовать 5 баннеров в gif формате в двух размерах. Текст и графику предоставлю.
Выбранный исполнитель
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