Ctc1309

Татьяна Ctc1309

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
Deadlygopher
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Ротоскопинг
Хороший заказчик, всё ясно и четко поясняет по заказу, оплата своевременная
Отличный исполнитель. Ответственный, всегда на связи. Выполнил очень сложную работу по ротоскопингу динамической сцены. Качеством работы очень довольна, рекомендую.
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gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация кода для сео-- админка ДЖумла
Поработали на 100% ТЗ подготовлено грамотно. На любые вопросы отвечала оперативно. Мои рекомендации.
Геннадий очень ответственный исполнитель, четко выполняющий поставленные задачи. СОблюдение сроков просто на отлично! РЕкомендую
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taleby
Андрей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Внесение изменений в структуру сайта админка ModX
Рекомендую Татьяну как отличного заказчика. Обговорили все условия заранее. Если что-то было непонятно, то всегда можно было уточнить по скайпу. Приятно поработали, спасибо за сотрудничество!
Работа выполнена качественно в четко установленные сроки. Рекомендую как ответственного исполнителя. Дополнительно к оговоренной работе проконсультировал по ряду дополнительных вопросов. Большое Спасибо!
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kaidash
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$105
10 баллов
9 лет назад
Художественная доработка 15-ти фотографий
Татьяна отличный заказчик и хороший, вежливый в общении человек! Была поставлена интересная задача, и хоть нужно было вложиться в небольшой срок, оплата была выше. Никаких серьезных задержек не было, всё четко. Особенно порадовало постоянное присутствие Татьяны на связи. На любой заданный мною вопрос ответ поступал мгновенно. Спасибо за сотрудничество! Жду новых проектов :) РЕКОМЕНДУЮ!
Чудесная очень качественная работа! Очень рекомендую.
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sonya_a
Соня 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
9 баллов
9 лет назад
Ретуширование 15-ти фотографий
Все отлично! Приятно было работать с заказчиком.
Соня очень ответственный исполнитель, работа выполнена в точно указанные сроки. Внесены все правки. Качество работы отличное. Спасибо вам Соня :)
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