сделать бутылку со стекающими каплями воды d Unreal Engine(есть реф видео) Моделька бутылки есть, если не подойдет купим другую.
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт2 года назад
Стеклянная бутылка размораживается и по ней стекают капли . Моделька бутылки есть, капли купим. Нужна сцена с выставленным светом текстурами, камерой и пд v-ray. Потом в бутылке начинают подниматься пузырьки ( анимация пузырьков есть ) ...3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Стеклянная бутылка внутри наполняетсянапитком «вихрем» - секунд на 30, и потом внутри будеткружиться 2-3 минуты. Финальный рендер не нужен, но должен быть настроен под vray, нужен будет полностью проджект с аниамцией. Бутылка замоделена.3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
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