oleg_danilyuk

Олег oleg_danilyuk

 
40 летУкраина/Севастополь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
Ctc1309
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Визуализация экстерьера 4 картинки
Олег выполнил очень трудный проект, со множеством переделок и доработок. Работа выполнена качество учитывая все требования и пожелания заказчика. Спасибо большое за работу. Очень рекомендую!!!
Интересный проект.Быстрая реакция,на задаваемые вопросы по выполнению работы.И просто приятное общение.))))) Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$6/час
от $100от 5 дней
#46