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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Олег выполнил очень трудный проект, со множеством переделок и доработок. Работа выполнена качество учитывая все требования и пожелания заказчика. Спасибо большое за работу. Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв
Интересный проект.Быстрая реакция,на задаваемые вопросы по выполнению работы.И просто приятное общение.))))) Спасибо за сотрудничество!
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$6/час
от $100от 5 дней
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