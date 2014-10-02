Визуализация экстерьера 4 картинки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен15 заявок415 просмотров

Визуализация экстерьера высокой деталиизации

1) сделать 10 картинок превью с разными ракурсами

на выходу нужно 4 картинки

Примерное качество см приложение, исходники вышлю по почте.

11 лет назад
Ctc1309
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_danilyuk
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Олег выполнил очень трудный проект, со множеством переделок и доработок. Работа выполнена качество учитывая все требования и пожелания заказчика. Спасибо большое за работу. Очень рекомендую!!!
Интересный проект.Быстрая реакция,на задаваемые вопросы по выполнению работы.И просто приятное общение.))))) Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

oleg_danilyuk
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад