Дизайн интерьера двух комнат

$168
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт13 заявок252 просмотра

Общий бюджет 6000 рублей. Все подробности в ТЗ: https://yadi.sk/d/iceGowGXYb4ko Без рабочей документации.

Работаю по безопасной сделке.

11 лет назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров