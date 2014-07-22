Автор для книги "500 приемов ремонта"

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок240 просмотров

Написание новых глав и редактура готовых.

Требования:

- профильное образование

- обязательно опыт строительных работ/написание книг и статей соответствующей тематики

Условия:

- без предоплаты,

- работа по договору,

- перевод на расчетный счет,

- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами.

Написание статей
11 лет назад
Ideanomix
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров