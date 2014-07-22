Здравствуйте уважаемые веблансеры. Нам нужен 3d интерьер небольшой кондитерской для того чтобы начать ремонт. Мы решили открыть кондитерскую. Нашли помещение без ремонта на цокольном этаже 5 этажного дома. ...
Автор для книги "500 приемов ремонта"
Написание новых глав и редактура готовых.
Требования:
- профильное образование
- обязательно опыт строительных работ/написание книг и статей соответствующей тематики
Условия:
- без предоплаты,
- работа по договору,
- перевод на расчетный счет,
- 90 росс. руб. за 1000 знаков с пробелами.
Заявки фрилансеров
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