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Интерьер бюджетной кондитерской
Здравствуйте уважаемые веблансеры.
Нам нужен 3d интерьер небольшой кондитерской для того чтобы начать ремонт.
Мы решили открыть кондитерскую. Нашли помещение без ремонта на цокольном этаже 5 этажного дома.
Примерная высота потолков 2.7м. Примерная площадь 63м2 состоит из 2-х комнат.
Мы хотели бы удивить наших будущих клиентов интерьером. Хотели бы чтобы кондитерская несмотря на ограниченное освещение смотрелось светло, уютно, богато. В кондитерской будет зал для посетителей, которые смогут посидеть, покушать, будет так же барная стойка, витрина и 2 холодильника. И хотелось бы вместить как можно больше людей.
Готовы написать техническое задание со всеми размерами помещения и нашими пожеланиями.
Сейчас хотели бы выяснить сможем ли мы уложиться в бюджет 100$
Сроки изготовления 3д интерьера - до 24 июля 2014г.
С уважением
Виталий
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