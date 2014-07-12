Интерьер бюджетной кондитерской

Здравствуйте уважаемые веблансеры.

Нам нужен 3d интерьер небольшой кондитерской для того чтобы начать ремонт.

Мы решили открыть кондитерскую. Нашли помещение без ремонта на цокольном этаже 5 этажного дома.

Примерная высота потолков 2.7м. Примерная площадь 63м2 состоит из 2-х комнат.

Мы хотели бы удивить наших будущих клиентов интерьером. Хотели бы чтобы кондитерская несмотря на ограниченное освещение смотрелось светло, уютно, богато. В кондитерской будет зал для посетителей, которые смогут посидеть, покушать, будет так же барная стойка, витрина и 2 холодильника. И хотелось бы вместить как можно больше людей.

Готовы написать техническое задание со всеми размерами помещения и нашими пожеланиями.

Сейчас хотели бы выяснить сможем ли мы уложиться в бюджет 100$

Сроки изготовления 3д интерьера - до 24 июля 2014г.

С уважением

Виталий