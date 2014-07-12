Разработать дизайн лоджии

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Закрыт7 заявок214 просмотров

Лоджия, 5м на 1м,там распланировать пространство грамтно по хранению зимней одежды, шин для авто,инструментов, удочек, лыж, для сушки белья. Все в одном стиле(романтизм-классицизм)

11 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров