Дизайн квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен10 заявок232 просмотра

Нужно сделать перепланировку и дизайн 1-комнатной квартиры. Возможно с визуализацией. Новостройка, площадь 50 квадратов. План с подробными размерами предоставлю и самостоятельно можете подъехать посмотреть (Киев). Оставляйте заявки сразу с приблизительной ценой.

11 лет назад
maestroant
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Tsenkov_max
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$350
14 дней
Все на высшем уровне!
Четко поставленные задачи, оплата в срок и всегда на связи! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Tsenkov_max
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад