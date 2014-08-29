Необходимо сделать около 5ти качественных рендеров примерно как на прилагаемом фото. Визуализация 3d плитки для фартуков кухни. Разрешение изображения 1200х800 точек. Модели плитки предоставляем. Интерьер кухни может быть вашим готовым или из каталогов. Интересует стоимость ...
Дизайн квартиры
Нужно сделать перепланировку и дизайн 1-комнатной квартиры. Возможно с визуализацией. Новостройка, площадь 50 квадратов. План с подробными размерами предоставлю и самостоятельно можете подъехать посмотреть (Киев). Оставляйте заявки сразу с приблизительной ценой.
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