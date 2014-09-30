Подготовить дизайн-проект барной стойки

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен9 заявок221 просмотр

Собственно нужно подготовить дизайн-проект для барной стойки размещаемой на балконе.

Нечто подобное прикладываю в фото.

Потребуется несколько подогнать под нужные размеры, добавить пару шкафчиков и сделать чертеж и иллюстрацию.

11 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Tsenkov_max
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Tsenkov_max
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад