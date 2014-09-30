Общий бюджет 6000 рублей. Все подробности в ТЗ: https://yadi.sk/d/iceGowGXYb4ko Без рабочей документации. Работаю по безопасной сделке.
Подготовить дизайн-проект барной стойки
Собственно нужно подготовить дизайн-проект для барной стойки размещаемой на балконе.
Нечто подобное прикладываю в фото.
Потребуется несколько подогнать под нужные размеры, добавить пару шкафчиков и сделать чертеж и иллюстрацию.
Выбранный исполнитель
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