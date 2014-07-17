Визуализация 3d плитки

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт12 заявок249 просмотров

Необходимо сделать около 5ти качественных рендеров примерно как на прилагаемом фото. Визуализация 3d плитки для фартуков кухни. Разрешение изображения 1200х800 точек. Модели плитки предоставляем. Интерьер кухни может быть вашим готовым или из каталогов. Интересует стоимость за один рендер и срок изготовления.

11 лет назад
gker
57 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров