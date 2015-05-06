Оптимизация кода для сео-- админка ДЖумла

частичные задачи:

2.1. Скорость загрузки сайта

Среднее время загрузки страниц сайта — 76,23 с (рекомендуемое время 3-4 с)

Размер главной страницы — 2 060 Кб (рекомендуемый 300-500 Кб)

Скорость загрузки страниц сайта влияет на ранжирование в ПС, поэтому рекомендуем оптимизировать код сайта, оптимизировать все изображения, добиться минимального времени загрузки всех страниц. Также по статистике примерно 2/3 пользователей покидают сайт, если загрузка длится более 3-4 секунд.

2.2. Невозможно определить корректно отклик сервера, необходимо, чтобы сайт отдавал 200 отклик.

2.3. Требуется сформировать корректную sitemap.xml и загрузить в корень сайта

2.4. Требуется скорректировать файл robots.txt – добавить директивы Host, Sitemap, закрыть от индексации дубли и иной технический спам

2.5. Слайдшоу с товарами в браузерах Safari и Chrome прокручивается очень быстро, что вызывает раздражение пользователя на физиологическом уровне и побуждает моментально покинуть сайт.

2.6. На сайте есть дублирующиеся title и мета-тэги, для некоторых страниц они совсем не прописаны или прописаны не корректно (прописано как «артикул 8.9»), title и мета-тэги должны быть «говорящими» с названием товара, а не просто артикул. Необходимо прописать уникальные title и мета-тэги для всех страниц.