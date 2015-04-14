Всем привет! Магазин самописный, имеет две админки - одна на modx, вторая самописная. Через modx происходит оптимизация страниц. На самописной добавляем товар через загрузчик excell, корректируем параметры в фильтре. Необходимо доработать ...
Webasyst доработка выгрузки в яндекс-маркет
Добрый вечер. Есть интернет-магазин на движке webasyst 309, есть модуль для автоматической выгрузки в яндекс-маркет.
Нужно:
1. Дописать в админке этого модуля поле sales_notes
2. в файле который отдается яндекс-маркету поле sales_notes должно добавляться к каждому товару со значением указанном в админке
3. Чтобы товары с ценой 0 не отдавались. Сейчас модуль отдает все товары без разбора
4. Сделать в админке поле, где я бы мог указывать товары/категории которые не должны отдаваться яндексу (некоторые товары я не хочу рекламировать)
Оплата электронными деньгами в рублях после проделанной работы.
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