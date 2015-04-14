Webasyst доработка выгрузки в яндекс-маркет

Добрый вечер. Есть интернет-магазин на движке webasyst 309, есть модуль для автоматической выгрузки в яндекс-маркет.

Нужно:

1. Дописать в админке этого модуля поле sales_notes

2. в файле который отдается яндекс-маркету поле sales_notes должно добавляться к каждому товару со значением указанном в админке

3. Чтобы товары с ценой 0 не отдавались. Сейчас модуль отдает все товары без разбора

4. Сделать в админке поле, где я бы мог указывать товары/категории которые не должны отдаваться яндексу (некоторые товары я не хочу рекламировать)

Оплата электронными деньгами в рублях после проделанной работы.