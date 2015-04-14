Доделать интернет магазин dokashina

Всем привет!

Магазин самописный, имеет две админки - одна на modx, вторая самописная. Через modx происходит оптимизация страниц. На самописной добавляем товар через загрузчик excell, корректируем параметры в фильтре.

Необходимо доработать его, тз будет! Работа только по безопасной сделке.

Разберется специалсит знающий хорошо php и движок modx

Работа по задачно, Ставлю задачу, делаете, далее тестирую, далее оплата.

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