Парсер игр для движка DLE

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Закрыт4 заявки238 просмотров

Нужно написать парсер игр с сайта http://www.metagames.ru

Парсить нужно информацию об игре, видео и скриншоты. Сайт на движке DLE 10.4

От вас стоимость и сроки. Если нужно больше информации пишите в лс, попробую дать максимально больше информации.

DLE
10 лет назад
kovalenko3331
Руслан 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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