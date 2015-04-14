Есть трехуровневое выпадающее меню http://joxi.ru/Vrw3yogtJgq3rX. Черным цветом подсвечиваются активные ссылки, необходимо написать пару строчек кода, чтобы при клике на подпункт второго уровня, открывался третий уровень подменю, но только в том списке, который активен. ...
Переделка сайта на MODx
Переделка сайта на MODx
Необходимо переделать сайт на MODx: http://spdoors.ru/
Донор сайт: http://www.homedepot.com/b/Doors-Windows-Doors-Front-Doors/N-5yc1vZar90
Необходим симбиоз сайтов. Основа сайта выкладки = www.homedepot.com, но сильно усеченная.
Основной упор что нужно сделать:
1.Так предложения товара с http://www.homedepot.com/p/Steves-Sons-Decorative-Iron-Grille-3-4-Lite-Stained-Mahogany-Wood-Prehung-Front-Door-M6201RC-CT-MJ-4RH/204982474?N=5yc1vZar90
С аналогичными предложениями других товаров (анонс)
2. добавить нормальный футер
3) отзывы покупателей по каждой модели (свободное написание, без регинья)
4) сохранить раздел новости – 1.скидки (акции, уценка…) 2.статьи полезные
5) на «резиновой» верстке
Пишите предложения по стоимости и срокам, РАССМОТРЮ УДЛИНЕННЫЕ СРОКИ с пониженной стоимостью ваших услуг.
Буду выбирать.
Спасибо, и хорошего сотрудничества
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