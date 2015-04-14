Переделка сайта на MODx

$540
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки193 просмотра

Переделка сайта на MODx

Необходимо переделать сайт на MODx: http://spdoors.ru/

Донор сайт: http://www.homedepot.com/b/Doors-Windows-Doors-Front-Doors/N-5yc1vZar90

Необходим симбиоз сайтов. Основа сайта выкладки = www.homedepot.com, но сильно усеченная.

Основной упор что нужно сделать:

1.Так предложения товара с http://www.homedepot.com/p/Steves-Sons-Decorative-Iron-Grille-3-4-Lite-Stained-Mahogany-Wood-Prehung-Front-Door-M6201RC-CT-MJ-4RH/204982474?N=5yc1vZar90

С аналогичными предложениями других товаров (анонс)

2. добавить нормальный футер

3) отзывы покупателей по каждой модели (свободное написание, без регинья)

4) сохранить раздел новости – 1.скидки (акции, уценка…) 2.статьи полезные

5) на «резиновой» верстке

Пишите предложения по стоимости и срокам, РАССМОТРЮ УДЛИНЕННЫЕ СРОКИ с пониженной стоимостью ваших услуг.

Буду выбирать.

Спасибо, и хорошего сотрудничества

MODX
10 лет назад
profcolor
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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