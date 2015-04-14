Доработка компоненты соцсети

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Доработка компоненты соцсети

Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если вы в Москве.

Если все подойдет, ТЗ мы оформим письменно. Однако предварительное обсуждение выполняем устно (или лично – если вы в Москве). Поэтому просьба не реагировать тех кто общается только письменно.

Всего хорошего,

Константин

10 лет назад
ynmk
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$350
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gratta
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