Доработка компоненты соцсети

Нужен специалист, имеющий хороший опыт работы с компонентой соц.сети Jomsocial. Нужна как ее внешняя кастомизация, так и доработка некоторых функций.Список работ довольно большой., или лично – если вы в Москве.

Если все подойдет, ТЗ мы оформим письменно. Однако предварительное обсуждение выполняем устно (или лично – если вы в Москве). Поэтому просьба не реагировать тех кто общается только письменно.

Всего хорошего,

Константин