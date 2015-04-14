Meteor.js – Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"

Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"

посмотрите апп здесь

fourrandomwords.com/

он работает следующим способом,

вы с другом выбираете четыре слова, которые являются паролем от комнаты. Оба вводите эти четыре слова, и можете анонимно слать друг другу сообщения. по идее так же безопасно как и с настоящим паролем. Слова должны быть английские, частые, без предлогов и "-" и подобных вещей, без мата, между 4-8 буквами.

человек нажимает кнопку, и поля заполняюся. потом он нажимает войти и комната создается. или если он снова нажимает кнопку то слова меняются!

HTML5 анимация приветствуются!

Требования к компетенциям:

- javascript, уровень хороший+, понимание замыканий, магии this и других тонких моментов языка;

- MongoDB, уровень начальный/средний;

- HTML5 + CSS3, анимации, media queries, знакомство с версткой под мобильные устройства;

- опыт работы под Cordova – большой плюс.

- владение git;

- владение unix на уровне продвинутого пользователя или администратора;

- ответственность, исполнительность, аккуратность.