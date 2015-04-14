Есть сайт на reg.ru. Нужно подключить к нему Cyclos, лучше всего при помощи Jelastic.
Meteor.js – Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"
Добавть кнопку "сгенерировать случайную комнату"
посмотрите апп здесь
он работает следующим способом,
вы с другом выбираете четыре слова, которые являются паролем от комнаты. Оба вводите эти четыре слова, и можете анонимно слать друг другу сообщения. по идее так же безопасно как и с настоящим паролем. Слова должны быть английские, частые, без предлогов и "-" и подобных вещей, без мата, между 4-8 буквами.
человек нажимает кнопку, и поля заполняюся. потом он нажимает войти и комната создается. или если он снова нажимает кнопку то слова меняются!
HTML5 анимация приветствуются!
Требования к компетенциям:
- javascript, уровень хороший+, понимание замыканий, магии this и других тонких моментов языка;
- MongoDB, уровень начальный/средний;
- HTML5 + CSS3, анимации, media queries, знакомство с версткой под мобильные устройства;
- опыт работы под Cordova – большой плюс.
- владение git;
- владение unix на уровне продвинутого пользователя или администратора;
- ответственность, исполнительность, аккуратность.
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