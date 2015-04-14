Починить сайт на ZendFramework

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Закрыт5 заявок105 просмотров

Проблема проста, после переноса сайта работада.рф с хостинга masterhost на VPS перестал работать внутренний функционал. Возможно пути поменять в скриптах, может еще что. В общем разобраться, чтобы работало.

До переноса, все работало отлично.

10 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

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